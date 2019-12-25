خامنئي دعا المسيحيين والمسلمين للالتزام بتعاليم يسوع المسيح

دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران ​علي خامنئي​ المسيحيين والمسلمين في العالم، إلى الالتزام بتعاليم ​يسوع المسيح​ في حياتهم وأعمالهم.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى أن "تكريم يسوع المسيح بالنسبة إلى المسلمين، لا يقل في موقعه وقيمته، عما هو في عيون المسيحيين الذين يؤمنون ب​المسيحية​".

وأكد أن "العديد ممن يدعون أنهم أتباع يسوع المسيح يأخذون اليوم مسارا مختلفا عن مساره"، مشيرا إلى أن "تعاليم يسوع ابن مريم هي تعاليم عبادة الرب ومواجهة الطغاة".

ورأى أن "اتباع يسوع المسيح يتطلب التمسك بالبر وإبغاض قوى الشر، ومن المأمول أن يلتزم المسيحيون والمسلمون في كل جزء من العالم بهذا الدرس العظيم من يسوع في حياتهم وأعمالهم".