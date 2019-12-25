احياء قداس الميلاد في البصرة دون احتفال تضامنا مع ذوي ضحايا التظاهرات

احتفل ​المسيحيون​ في ​البصرة​ ب​عيد الميلاد​، من خلال قداس في كنيسة القديسة تريزا ماي. وقد اقتصرت الاحتفالات هذا العام على اقامة القداس فقط، تضامناً مع عوائل الضحايا الذين سقطوا في ساحات التظاهر.

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