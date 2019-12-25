مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار القضاء السعودي في قضية مقتل خاشقجي

أشاد الأمين العام ل​مجلس التعاون الخليجي​ عبد اللطيف بن راشد الزياني، بـ"الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في ​الرياض​ بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي ​جمال خاشقجي​"، واصفاً هذه الأحكام بـ"أنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة"، مشيرا إلى "أنها برهنت على استقلال ونزاهة ​القضاء​ السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا".

ولفت إلى أن "الأحكام الصادرة أثبتت التزام ​السعودية​ وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة "محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة"، مستنكرا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية السعودية".