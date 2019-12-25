مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار القضاء السعودي في قضية مقتل خاشقجي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، بـ"الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي"، واصفاً هذه الأحكام بـ"أنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة"، مشيرا إلى "أنها برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا".
ولفت إلى أن "الأحكام الصادرة أثبتت التزام السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة "محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة"، مستنكرا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية السعودية".
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