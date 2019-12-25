السريلانكيون يحتفلون بعيد الميلاد في أجواء يخيم عليها الحزن على خلفية هجمات الفصح

احتفلت سريلانكا بعيد الميلاد في أجواء يخيم عليها الحزن، وسط إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس بسبب ما شهدته من تفجيرات في العديد من الفنادق ودور العبادة في أحد الفصح هذا العام خلفت 268 قتيلا.
وتم نشر قوات شرطة مدعومة من القوات المسلحة حول جميع الكنائس التي أقامت قداسات في منتصف الليل وصباح اليوم الأربعاء.
وترأس الكاردينال مالكوم رانجيت، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، قداسا في إحدى الكنائس التي استهدفها المتطرفون الإسلاميون بتفجيرات في 21 نيسان هذا العام. وقال الكاردينال رانجيت: "لن نبني الكراهية ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة، بل نحث هذه الجماعات المتطرفة على وقف مثل هذه الهجمات".
وتم إحضار عدد من إجمالي 125 شخصا أصيبوا في هجوم عيد الفصح إلى القداسات التي أقيمت في كنيسة كاتوفابيتيا، على بعد 38 كيلومترا شمال العاصمة.
وفي وقت سابق، دعا الكاردينال الكاثوليك لإحياء عيد الميلاد بهدوء دون الألعاب النارية والاحتفالات.
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