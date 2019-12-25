السريلانكيون يحتفلون بعيد الميلاد في أجواء يخيم عليها الحزن على خلفية هجمات الفصح

احتفلت ​سريلانكا​ ب​عيد الميلاد​ في أجواء يخيم عليها الحزن، وسط إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس بسبب ما شهدته من تفجيرات في العديد من ​الفنادق​ ودور العبادة في أحد الفصح هذا العام خلفت 268 قتيلا.

وتم نشر قوات شرطة مدعومة من ​القوات المسلحة​ حول جميع الكنائس التي أقامت قداسات في منتصف الليل وصباح اليوم الأربعاء.

وترأس الكاردينال مالكوم رانجيت، رئيس ​الكنيسة الكاثوليكية​ في سريلانكا، قداسا في إحدى الكنائس التي استهدفها المتطرفون الإسلاميون بتفجيرات في 21 نيسان هذا العام. وقال الكاردينال رانجيت: "لن نبني الكراهية ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة، بل نحث هذه الجماعات المتطرفة على وقف مثل هذه الهجمات".

وتم إحضار عدد من إجمالي 125 شخصا أصيبوا في هجوم ​عيد الفصح​ إلى القداسات التي أقيمت في كنيسة كاتوفابيتيا، على بعد 38 كيلومترا شمال العاصمة.

وفي وقت سابق، دعا الكاردينال الكاثوليك لإحياء عيد الميلاد بهدوء دون ​الألعاب النارية​ والاحتفالات.