إرنا: سقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان شمال إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن سقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان في محافظة اردبيل شمال إيران. وأشارت الوكالة إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر إلى مكان تحطم الطائرة، لافتة إلى أنه لم يتم العثور حتى الساعة على حطام الطائرة ولا معلومات بشأن مصير الطيار.

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