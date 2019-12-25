مقتل وإصابة 8 من قوات الأمن بانفجار وإطلاق نار وسط وشمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن "مقتل وإصابة ثمانية من عناصر الجيش والشرطة بحادثين منفصلين، الأول بانفجار عبوة ناسفة، والثاني بإطلاق نار وسط وشمالي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "وقع عمل إرهابي تم خلاله تفجير عبوة ناسفة، واستهدف إحدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخمسين فرقة المشاة الرابعة عشرة في قيادة عمليات صلاح الدين"، لافتةَ إلى أن "التفجير تسبب بمقتل اثنين من العسكريين وجرح ثلاثة آخرين بينهم ضابط".

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