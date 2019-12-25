وزير النقل السوري: إلغاء الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية

أعلن ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​ عن "إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على ​الشاحنات​ الأردنية الداخلة إلى ​سوريا​، والبالغة 200 ​دولار​ أميركي وكذلك المارة بطريق الترانزيت لتبقى 10 بالمئة فقط، وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء"، مؤكداً "استعداد ​الحكومة السورية​ للتعاون التام وتقديم مختلف التسهيلات وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين".

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