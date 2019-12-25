نزاربايف يكشف انطباعاته عن أول لقاء مع بوتين: ، اندهشت بحيويته

كشف أول رئيس ل​كازاخستان​، ​نور سلطان نزاربايف​ أنه "في أول لقاء جمعه قبل 20 عاما مع الرئيس الروسي المستقبلي ​فلاديمير بوتين​، اندهش بحيويته واستعداده للرد بوضوح على أي تحد"، مشيراً إلى أن "أول شيء أدهشني في شخصية فلاديمير بوتين عندما أصبح رئيسا للحكومة الروسية عام 1999، هو سعة اطلاعه وحيويته واستعداده لحل أصعب القضايا".

ولفت إلى أن "انطباعا قد تكون لديه بأن "ذلك السياسي الشاب حينذاك مستعد لكل ما تعد له ​الحياة​، وأنه قادر على الاستجابة الواضحة لأي تحد"، معتبراً أن "الشعب الروسي محظوظ جدا كون بوتين قد ترأس البلاد وقادها عبر أصعب المحن"، مضيفا أن "​روسيا​ تحت قيادته أصبحت قوة عظمى مجددا".