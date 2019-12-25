خارجية الصين: نجري اتصالات وثيقة مع أميركا بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة

اشار المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ جين شوانغ إن بلاده على ​اتصال​ وثيق ب​الولايات المتحدة​ بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة. ولم يحدد شوانغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، موعدا للتوقيع. وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قد صرح، أمس الثلاثاء، أنه والرئيس الصيني، ​شي جين بينغ​، سيوقعان المرحلة "واحد" من اتفاق التجارة، الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.

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