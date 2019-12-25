الرئيس عون يلتقي الراعي قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد في بكركي

وصل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الميلاد.
ويلتقي في هذه الاثناء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
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