الرئيس عون يلتقي الراعي قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد في بكركي

وصل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى ​بكركي​ للمشاركة في قداس ​عيد الميلاد​. ويلتقي في هذه الاثناء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

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