محمد خواجة: الحريري لم يكن ناجحا كرئيس حكومة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف له دور كبير ولكن لا يمكن أن يسير بحكومة لوحده وعليه أن يستمع للآخرين والكتل الوازنة في ​المجلس النيابي​ وخاصة ان هناك ثقة يجب أن تنالها من هذا المجلس وإذا كانت هذه الحكومة هي حكومة اسقاط وتجاهل للقوى السياسية الاساسية للبلد لن تتم مساعدتها لتنجح وممنوع حكومة محاصصات ولكن لا يمكن فرض حكومة من دون الاستماع للجميع وتحاورت معهم لأنهم هم من سيعطونها الثقة ويساعدونها في البلد".

وفي حديث تلفزيوني، لفت خواجة إلى أن "المجلس النيابي الحالي الذي نتج عن ​الانتخابات النيابية​ الاخيرة هو الانشط في ​تاريخ لبنان​ وهو خلية نحل وهذا ما رأيناه في موازنة العام 2019 والتي أُقيمت بوقت قياسي"، مشيراً إلى أن "تجربة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ غير ناجحة ولم يكن ناجحا كرئيس حكومة وإذا كان يقول أن هناك من كان يعرقله، كان عليه أن يقول من هي الجهة التي تعرقله في هذا الموضوع أو في هذا المشروع".