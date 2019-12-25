قداديس في قرى قضاء الزهراني لمناسبة الميلاد

احيت كنائس قرى قضاء ​الزهراني​ ​عيد الميلاد​ بقداديس وعظات، ركزت في معظمها على عمق الازمة الاجتماعية الاقتصادية الراهنة، واملت من الله ان يلهم المسؤولين حل هذه المشاكل.

وكانت دعوات الى التآخي ومساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة.

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