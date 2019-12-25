الراعي: للتعالي عن المصالح الخاصة ودعم دياب لتأليف حكومة وفقا لتحديات أيامنا

أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أن ​السلام​ لا يتعايش مع الجوع و​البطالة​ والحرمان والظلم، ولا مع المنكافات والانقسامات ومع اللاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي، ولا مع السعي إلى المصالح الخاصة على حساب الصالح العام.

وفي عظته في قداس ​الميلاد​ في ​بكركي​، توجه إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالقول: "ندعم جهودكم وجهود سائر المسؤولين ذوي الإرادات الصالحة". وأشار إلى أننا "وكل الشعب نعرف همومكم وأولها تأليف ​حكومة​ استثنائية لظرف استثنائي، تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية معروفة باختصاصتها وكفاءاتها وقدراتها، بحيث تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والاجتماعي".

وفي حين لفت إلى أن "شعبنا ما زال يعبر منذ 70 يوماً في انتفاضة ثورة في جميع المناطق، في حركة عفوية للدلالة على أن الوجع مشترك والصوت واحد"، أشار إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى أن يكون عهد رئيس الجمهورية عهد خلاص للبنان.

وأضاف: "أنتم تدرون أكثر من غيركم إلى أي حالة بلغت أوضاعنا وكيف تتراجع الدولة وكأنها في مسيرة تفكك"، مشدداً على أن "الوقت ليس بعد الآن لحسابات شخصية أو مذهبية أو سياسية"، داعياً "للتعالي عن المصالح الخاصة ودعم رئيس الحكومة المكلف من أجل تأليف الحكومة وفقا لتحديات أيامنا وانتظارات شعبنا اللبناني".