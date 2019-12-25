النشرة: توقف الملاحة البحرية في مرفأ صيدا نتيجة ارتفاع الأمواج

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المنخفض الجوي ضرب مدينة وتسبب بوقف الملاحة البحرية في مرفأ المدينة نتيجة ارتفاع الأمواج والانواء البحرية، وضربت الامواج المرتفعة ايضا الكورنيش البحري حيث غمرت ​المياه​ جانبا من البوليفار المحاذي حاملة معها كميات من الحصى والرمول و​النفايات​.

وفي ​مدينة صور​، أقفلت الامواج التي بلغت اكثر من 6 أمتار المدخل الشمالي البحري وغمرت المياه المسرب المؤدي للمدينة، حيث عملت وحدة الاستجابة السريعة للحد من الكوارث في المنطقة بالتعاون مع فرق ​الدفاع المدني​ و​البلدية​ على فتح ​الطريق البحرية​.

وعلى طول الطريق الساحلي تسببت العاصفة باسقاط بعض ثمار الاشجار وخصوصا الحمضيات واقتلاع بعض الاشجار المعمرة والمثمرة في البساتين و​الخيام​.

ونالت ​الكهرباء​ نصيبها من العاصفة التي قطعت بعض خطوطها، ما ادى الى انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن بعض القرى والبلدات.