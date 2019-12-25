النشرة: توقف الملاحة البحرية في مرفأ صيدا نتيجة ارتفاع الأمواج

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان المنخفض الجوي ضرب مدينة وتسبب بوقف الملاحة البحرية في مرفأ المدينة نتيجة ارتفاع الأمواج والانواء البحرية، وضربت الامواج المرتفعة ايضا الكورنيش البحري حيث غمرت المياه جانبا من البوليفار المحاذي حاملة معها كميات من الحصى والرمول والنفايات.
وفي مدينة صور، أقفلت الامواج التي بلغت اكثر من 6 أمتار المدخل الشمالي البحري وغمرت المياه المسرب المؤدي للمدينة، حيث عملت وحدة الاستجابة السريعة للحد من الكوارث في المنطقة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والبلدية على فتح الطريق البحرية.
وعلى طول الطريق الساحلي تسببت العاصفة باسقاط بعض ثمار الاشجار وخصوصا الحمضيات واقتلاع بعض الاشجار المعمرة والمثمرة في البساتين والخيام.
ونالت الكهرباء نصيبها من العاصفة التي قطعت بعض خطوطها، ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى والبلدات.
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