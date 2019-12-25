مصطفى علوش: يبدو ان كل محاولات حماية الرئاسة من نزق الصهر فشلت

علق القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من ​بكركي​، قائلا "بعد كلام رئيس الجمهورية يبدو وان كل محاولات حماية الرئاسة من نزق الصهر فشلت وكل ما نرجوه اليوم في ​عيد الميلاد​ هو الرحمة ل​لبنان​ من كيد الشرير وطمعه في ابتلاع كل شيء وحرمان اللبنانيين من الخير والأمل وتصلحون على وطن".

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