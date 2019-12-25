الشيخ البغدادي: لتشكيل حكومة من الأكفاء والمخلصين لإنقاذ البلد

رأى عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" الشيخ حسن البغدادي أن "​تشكيل الحكومة​ فرصة للخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلاد بسبب غياب العقل والمنطق، والانصياع للتوجهات والمصالح الأميركية التي لم تُفكّر يوماً إلا بنفسها".

وخلال تصريح له، دعا الشيخ البغدادي جميع المسؤولين إلى التفكير الجدّي بمصالح الناس وعدم التدليس عليهم وإيهامهم بالقيام بأمورٍ ليست في صالحهم، وكذلك الذهاب إلى تشكيل حكومة من الأكفّاء والمخلصين، يكون همّهم الوحيد إنقاذ البلد وعدم الالتفات للمصالح الأميركية.

وأشار إلى أننا "ننصح الجميع بالتعاون وأن لا يتهرب أحد من المسؤولية، لأنه بالتكامل والتعاون والتخطيط وباعتماد منهجية جديدة وحلول اقتصادية من أصحاب الخبرة لمعالجة كل القضايا، سنخرج من حافة الهاوية بعون الله تعالى".

وختم الشيخ البغدادي بتوجيه التهاني بمناسبة عيدي ​الميلاد​ ورأس السنة، متمنياً أن تكون السنة الجديدة ولادة جديدة للدولة والأنظمة التي تراعي مصلحة المواطنين.