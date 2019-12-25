بدء قداس الميلاد في بكركي بحضور عون وعقيلته

بدأ في هذه الأثناء قداس عيد الميلاد في بكركي، الذي يرأسه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، بحضور رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وعقيلته ناديا، وعدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والعسكرية والاقتصادية.

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