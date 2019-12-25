الرئيس عون بعد لقائه الراعي: نامل ان تكون الحكومة عيدية راس السنة

امل الرئيس ميشال عون بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي قبيل قداس عيد الميلاد في بكركي، ان "يخرج لبنان من ازمته، املا ان تكون الحكومة عيدية راس السنة".
وردا على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، قال: "لنفترض ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل هو من يشكل الحكومة الا يحق له ذلك، الا يتراس اكبر كتلة نيابية؟ ولكن في الواقع ليس جبران باسيل من يشكل الحكومة".
واكد انه خطأ اعتبار الحكومة "حكومة حزب الله"، واعتقد ان الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين. وشدد على ان "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف وهي ستكون لكل اللبنانيين".
اضاف "نحن انتظرنا سعد الحريري 100 يوم ولم نحل ازمة التكليف "بدي وما بدي"، وليس هكذا نشكل الحكومة".
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