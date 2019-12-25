الطقس اليوم غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأربعاء غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، في حين تنخفض ​درجات الحرارة​ وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق، محذرة من خطر تشكّل السيول وإنجرافات التربة خاصة في الجنوب، ونبهت لسلوك ​الطرقات الجبلية​ نتيجة تراكم الثلوج كطريق ظهر البيدر.

أما الخميس، فغائم وممطر بغزارة خاصة في الجنوب مع عواصف رعديّة ورياح قوية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، في حين تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، ويتوقع تشكّل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية .

أما الجمعة، فغائم وممطر خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعديّة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، في حين تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون في بعض المناطق الجنوبية والداخلية، ويتوقع حصول انفراجات ابتدأً من بعد الظهر .