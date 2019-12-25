التفتيش المركزي عن مناقصة معرض دبي: السعر الأدنى كان العامل الحاسم

أوضحت إدارة المناقصات في "​التفتيش المركزي​"، في بيان رداً على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مناقصة معرض دبي، أن المناقصة جرت في إدارة المناقصات وفقا للأصول والقواعد القانونية وبشفافية مطلقة.

وأشارت إلى أنه تم تقويم العروض فنيا من قبل لجنة خبراء متخصصة ومحايدة، فجاءت النتيجة متقاربة فنيا، وكان السعر الأدنى وحده العامل الحاسم في إرساء التلزيم على من رسا عليه، لافتة إلى أن فشل المناقصة الأولى مرده إلى عدم استكمال عنصر المنافسة لورود عرض وحيد.

ولفتت إلى أن فشل المناقصة الثانية مرده إلى تخفيض مهلة الإعلان بطلب من الوزير المعني بسبب ضيق الوقت الفاصل عن إقامة المعرض في دبي وان إعادة المناقصة للمرة الثالثة كان ايضا بطلب من الوزير المعني الذي رفض إجراء اتفاق بالتراضي بعد فشل المناقصتين المتتاليتين.