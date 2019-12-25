دياب: نأمل أن يبدد الميلاد هواجس اللبنانيين وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جدا

أعرب رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امله بـ"أن يبدّد ​الميلاد​ هواجس ال​لبنان​يين وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جداً".

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