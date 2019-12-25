شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول زيارة برلمانية لوكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلق منذ قليل الوفد البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في أول زيارة برلمانية إلي وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضم الوفد البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي، كلا من النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والنائبة ماجدة بكري وكيله اللجنة، والنائبة ليلي أبو إسماعيل أمين السر، والنائبة هالة أبو علي والنائبة ماجدة نصر، والنائبة مني عبد العاطي والنائب عمرو دوير.

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تهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

نص القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى .

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكاله، عائد استثمار أموال الوكاله