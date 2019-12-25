رغم الطقس السيئ.. 1028 سائحًا يصلون ميناء الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية المالطية "سيليسيال كريستال" قادمة من اليونان وعلى متنها 1028 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية.

كان في استقبال السفينة "celestyel crystal" بمحطة الركاب البحرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ومسئولي وقيادات الميناء.

وتعد الرحلة هي الرابعة للسفينة السياحية المالطية، ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية.

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وقال الربان طارق شاهين، إنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربًا عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.

وأضاف رئيس ميناء الإسكندرية، أنه جرى تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية، الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.

ومن جانبه، أوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن الخدمات البحرية والمرشدين بالميناء نجحوا في إدخال السفينة لمحطة الركاب البحرية باحترافية عالية، رغم سوء الأحوال الجوية.

وواصلت نوة "الفيضة الصغرى" ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف وانخفاضًا في درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي.