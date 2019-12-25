باكستان ترفض إدراجها على قائمة أمريكا للدول المنتهكة للحريات الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

رفضت باكستان إدراج الولايات المتحدة لها على قائمة الدول التي تنتهك الحرية الدينية، مشيرة إلى تلك العملية بوصفها "انتقائية" و"مريبة".

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أمس الثلاثاء إن "باكستان ترفض هذا الإجراء أحادي الجانب والتعسفي".

وأضافت "هذا الإعلان ليس فقط منفصلا عن الحقائق الأساسية ، ولكن أيضا يثير شكوكا بشأن مصداقية وشفافية الممارسة بأكملها".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت باكستان، التي تقطنها أغلبية إسلامية ، بين الدول التي تتعرض فيها مجتمعات الأقلية لقيود على ممارسة طقوسهم الدينية، في تقرير صدر الأسبوع الماضي.

وغالبا ما تتعرض باكستان، وهي جمهورية إسلامية ذات قدرات نووية لانتقادات بسبب قوانينها التي يعتبر أنها تنطوي على تمييز ضد الأقليات، مثل عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة التجديف.

وكانت امرأة مسيحية قد قضت حوالي عقد من الزمن في حبس انفرادي قبل الفوز بحكم لصالحها من المحكمة العليا العام الماضي، بعد أن تم اتهامها عن طريق الخطأ بالتجديف.