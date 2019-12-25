بقوة 4.8 درجات.. زلزال يضرب إقليم سولاويسي الوسطى الإندونيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر للزلازل ، الأربعاء، منطقة سيجى الريفية بإقليم سولاويسى الوسطى، وشعر به سكان المنطقة وكذلك المناطق المجاورة حتى مدينة بالو عاصمة الإقليم.

ونقل موقع " ديتيك دوت كوم " الإلكترونى الإندونيسى عن بيان لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية، إن مركز الزلزال وقع على مسافة 12 كيلومترا جنوب شرقى منطقة كولاوى- سيجى وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الإندونيسية أنه لم ترد على الفور أى تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.