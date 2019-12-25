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إصابة طالبين في حادث سير بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالبين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بمنطقة الكوثر، في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من قسم شرطة الكوثر، بوقوع حادث تصادم، وسقوط مصابين.

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تبين من الفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكي سوهاج، قيادة "حسن. أ" 25 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدم بدراجة بخارية قيادة "علي. ا" 25 عامًا طالب ويقيم دائرة مركز أخميم.

نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية ومرافقه "علي. ك" 16 عامًا طالب بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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