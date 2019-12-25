رئيس هيئة قناة السويس يدشن قاطرة بحرية جديدة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
يزور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لتدشين قاطرة بحرية جديدة بالترسانة البحرية بمدينة بورفؤاد.
ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس هيئة قناة السويس فور وصوله لديوان عام المحافظة، لمناقشة عددًا من الملفات والقضايا بالمحافظة، ودور الهيئة في المساهمة في تنمية وخدمة المجتمع ببورسعيد خلال المرحلة المقبلة.
ويتوجه المحافظ ورئيس الهيئة بعدها إلى ترسانة بورسعيد البحرية بمدينة بورفؤاد، لتدشين القاطرة الجديدة.
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