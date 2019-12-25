إيطاليا / وفاة مهاجرٍ مغربي بعد سقوط شجرةٍ عليه نتيجة الأحوال الجويّة السيّئة

لقي مهاجر مغربي مصرعه نتيجة الأجواء النادرة التي ضربت إيطاليا نهاية الأسبوع، بعد أن سقطت شجرة كبيرة إقتلعتها الرياح القوية.
يتعلق الأمر بمهاجر مغربي يبلغ من العمر 62 سنة ويدعى "محمد.ب"، وصل إلى إيطاليا قبل حوالي عشر سنوات وكان يعيش رفقة بعض من مواطنيه لبعض الوقت في مادالوني ضواحي كازيرتا الإيطالية.
الحادث وقع بينما كان المهاجر متوجها إلى مقر عمله كتاجر، حيث سقطت عليه شجرة دون أن تترك له مسلكا للنجاة، حيث توفي على الفور.
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