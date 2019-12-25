وزير الدفاع يصل إلى الجزائر للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح

وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع صباح اليوم الأربعاء إلى الجزائر، ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي توفى أول أمس الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ويرافق الفريق أول صدقي صبحي، الذي وصل إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، وفد يضم 5 من

كبار ضباط القوات المسلحة للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح ، وكان في استقباله السفير أيمن مشرفه سفير مصر بالجزائر.



تأتي المشاركة المصرية في الجنازة تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين ولدور الفريق قايد صالح الذي شارك في حرب أكتوبر 1973 إلى جانب القوات المصرية لاسترداد سيناء من الاحتلال

الإسرائيلي، ودوره في العبور ببلاده المرحلة الصعبة الماضية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نعى أمس الفريق أحمد قايد صالح، مؤكدا أنه كان جديرا بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر.



ومن المقرر أن تشيع ظهر اليوم جنازة الفريق قايد صالح بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتبدأ بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

