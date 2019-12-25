شاهد.. مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الجزائري الراحل قايد صالح

بدأت في العاصمة الجزائرية، قبل قليل، مراسم تشييع جثمان رئيس الاركان الراحل أحمد قايد صالح الذي توفي صباح يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 80 عاما.

وكان جثمان الفريق قايد صالح قد وصل إلى قصر الشعب، صباح اليوم الأربعاء، لبدء مراسم تشييع جنازته، حيث كان في استقبال الجثمان اللواء سعيد شنقريحة رئيس

الأركان بالنيابة وقادة القوات المسلحة الجزائرية، حيث وضع الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائري في القاعة الرئيسية للقصر تمهيدا لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من كبار المسؤولين الجزائريين والمواطنين الذين توافدوا على القصر منذ أمس.

شاهد الفيديو..