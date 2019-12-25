وسط تزايد القلق.. طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

نشرت الولايات المتحدة 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية لتشديد المراقبة على الأرض والبحر في كوريا الشمالية، وذلك وسط تزايد القلق من احتمال ارتكاب كوريا الشمالية عملا استفزازيا كهدية لعيد الميلاد.
من جانبها، قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن طائرات المراقبة الأربع حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية ليلة أمس الثلاثاء، عشية عيد الميلاد. ويعتبر تحليق 4 طائرات مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية في نفس الوقت أمرا نادرا للغاية.
ووفقا لموقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي
ارتفاع 16.4 كيلومتر. وأقلعت "كوبرا بول" من قاعدة كادينا العسكرية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في اليابان وحلقت فوق بحر الشرق.
وحلقت طائرتا "ريفيت جوينت" و"إي - 8 سي جوينت ستارز" على ارتفاع 9.4 كيلومتر، في حين حلقت "آر كيو -4 جلوبال هوك" على
يذكر أن سلسلة من طائرات المراقبة الأمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية يوميا منذ 19 ديسمبر الجاري.
في السياق ذاته، كثفت كوريا الشمالية من ضغوطها على الولايات المتحدة للتوصل إلى اقتراح جديد في محادثاتهما النووية المتوقفة بحلول نهاية العام، مما يشير بقوة إلى أنه بخلاف ذلك يمكنها استئناف تجارب الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وحذرت كوريا الشمالية من أن نهاية العام التي حددتها كموعد نهائي للمفاوضات، تقترب والأمر متروك تماما للولايات المتحدة لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها!.
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