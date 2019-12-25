زلزال قوي يضرب إقليماً في إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الأربعاء، منطقة سيجى الريفية بإقليم سولاويسي الوسطى وشعر به سكان المنطقة وكذلك المناطق المجاورة حتى مدينة بالو عاصمة الإقليم.

وذكر موقع " ديتيك دوت كوم " الإلكتروني الإندونيسي نقلاً عن بيان لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على مسافة 12 كيلومتراً جنوب شرقى منطقة كولاوى - سيجى وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح البحر.

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وأضاف بيان هيئة الأرصاد الإندونيسية، أنه لم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.