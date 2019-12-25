اليابان: الاستقرار في بحر الصين شرط لتحسن العلاقات مع بكين

قال رئيس الوزراء شينزو آبي إنه أبلغ نظيره الصيني لي كه تشيانغ اليوم الأربعاء ،بأنه لن يكون هناك تحسن حقيقي في العلاقات الثنائية دون استقرار في بحر الصين الشرقي. بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية.

وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً في مدينة تشنغدو الصينية على هامش قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية.

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وقالت الوزارة إن أبي حث لي أيضاً على الإسراع بإزالة قيود الواردات على المنتجات الغذائية الصينية.