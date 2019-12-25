كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في هبوط اضطراري لهليكوبتر في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو الطوارئ الروس، إنه أصيب ثلاثة أشخاص بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر في سيبيريا صباح اليوم الأربعاء، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وأضاف مسؤولون من الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية، أنه تمت محاصرة المروحية Mi-8 التي تضم 21 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم في عاصفة ثلجية بعد وقت قصير من إقلاعها في قرية بايكيت.

انقلبت المروحية عند الهبوط، مما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب وأحد أفراد الطاقم، وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى.

الطائرة Mi-8، التي أطلق عليها اسم Hip من قبل حلف الناتو، هي طائرة هليكوبتر متوسطة التوربينات مصممة في الاتحاد السوفيتي وتستخدم على نطاق واسع في روسيا كطائرة نقل. أصبحت عمليات الهبوط القاسية وغيرها من الحوادث التي تنطوي على طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-8 شائعة إلى حد ما في روسيا في الأشهر الأخيرة.

