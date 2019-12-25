كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسنة حاولت حماية شابة فقتلت معها.. جريمة بشعة تهز بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بريطانيا جريمة بشعة، راحت ضحيتها امرأتان إحداهما مسنة يزيد عمرها على 70 عاما.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن ساندي سيغريف (76 عاما) هبت لمساعدة امراة في الثلاثينيات من عمرها، عندما كانت تتعرض لهجوم من قبل رجل في شارع بقرية في مقاطعة غرب ساسكس، جنوبي بريطانيا.

وقتل الجاني البالغ من العمر 37 عاما المسنة، كما قتل المرأة التي كانت يهاجمها، وهي بحسب السلطات أيمي أبليتون (32 عاما) المعلمة في مدرسة ابتدائية.

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واعتقلت الشرطة البريطانية، المشتبه به الرئيسي، مشيرة إلى أنه يعالج في المستشفى، واصفة حالته بغير المستقرة، بعد أن وجدته مصابا في منزل بالشارع ذاته.

ولم تكشف الشرطة الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة، فيما أكد ضابط أن القتل لم يكن عن طريق الطعن، واكتفى بالقول إن إحدى الضحيتين كانت معروفة لدى المشتبه به.

وطوقت الشرطة مكان الجريمة، التي وقعت الأحد، فيما وضع سكان الزهور إحياء لذكرى الراحلتين.