كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب مواد مرتبطة بقضية "الجنس مقابل التعيينات" في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة عبرية، عن مواد حساسة للغاية تم تسريبها من هاتف المحامي آفي نافيه، رئيس نقابة المحامين السابق، والمشتبه فيه بقضية أطلق عليها "الجنس مقابل التعيينات".

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن المواد تتضمن آلاف محادثات الـ"واتساب"، والفيديوهات، والصور والملفات وأسماء وزراء وسياسيين وصحافيين كبار ومحامين وقضاة ومسؤولين كبار في تطبيق القانون مرتبطين بالقضية.

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وأضافت القناة: هناك مخاوف من أن هذه المواد المسربة، يمكن أن تصل إلى جهات إجرامية، وأن تستغل بابتزاز كبار المسؤولين المرتبطين في هذه المحادثات، التي يتعلق جزء من فحواها بمحاميات، وذلك وسط تقديرات، بأن المواد فعلا وصلت إلى جهات غير مرتبطة بوكالات تطبيق القانون، وحتى إلى جهات مرتبطة بالجماعات الإجرامية.

وبحسب القناة العبرية، أن نافيه، عبر بنفسه عن مخاوفه من إمكانية نشر هذه المواد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة للإبقاء على سريتها، حيث حذرت "الجمهور والإعلام من وجود أمر بحظر نشر أي تفاصيل حول قضية الجنس مقابل التعيين، بما فيها المواد التي كانت في هاتف نافيه"، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.