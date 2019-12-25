كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني: لن يحدث تحسن في العلاقات دون الاستقرار في بحر الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك تحسن حقيقي في العلاقات الثنائية دون تحقيق الاستقرار في بحر الصين الشرقي، وفقا لما اوردته رويترز.

عقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا في مدينة تشنغدو الصينية، على هامش قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في ملخص للاجتماع إن "آبي" حث "لي" أيضا على الإزالة السريعة لقيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية.