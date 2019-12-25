هالاند يقترب من الانضمام ليوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند، وافق على العرض المقدم من فريق يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدماته.
وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، الثلاثاء، إن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، يقترب من اليوفي، الذي قدم مبلغ 30 مليون يورو المطلوب لإحضاره.
كما ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن البيانكونيري يسعى لضم اللاعب لمدة 5 مواسم، مقابل راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون يورو.
وقد وافق هالاند بالفعل على العرض، ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين، حسبما ذكرت صحيفة "توتو سبورت".
ويأتي ذلك رغم سفر أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مؤخرا إلى النمسا، للتفاوض بنفسه مع اللاعب.
وخاض هالاند 22 مباراة بقميص سالزبورغ، في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 28 هدفًا وصناعة 8.
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