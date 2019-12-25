مورينيو يسعى لخطف هدف مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، يخطط لخطف أحد أهداف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو سيدخل الصراع على ضم لاعب وسط ليل الفرنسي، بوباكاري سوماري، الذي يرغب يونايتد في استقدامه.

وقدم سوماري، الذي مثل منتخب الديوك تحت 21 عاما، مستويات مميزة مع ليل هذا الموسم.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ناديه ينوي الاستفادة ماديا من الاستغناء عنه، إلى جانب زميله البرتغالي ريناتو سانشيز.

ويرتبط سوماري بعقد مع ليل، يمتد حتى عام 2023، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم سوماري، الذي يتميز بطول القامة، وخاض 23 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، بمجموعة أخرى من الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل نابولي وريال مدريد وفالنسيا.