6 إصابات بحادث طرق قرب اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر طبية أن حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 قرب مفرق مطار اللد، فجر اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم رضيعة، ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة والإصابات الأخرى بأنها بين المتوسطة والطفيفة.
وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا، ووصلت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا في ملابسات حادث الطرق المروع.
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