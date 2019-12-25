حوادث العمل: المالية تتراجع عن فرض عقوبات على المقاولين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت وزارة المالية الإسرائيلية عن القرار الذي اتخذته بالسابق ويقضي بفرض عقوبات على مقاولين الذين لا يلتزمون بقواعد الأمن والأمان في ورش العمل والبناء، حيث اتخذ القرار سعيا للتقليل من الحوادث في ورش البناء، والحد من ضحايا العمل.

ولم يفي مكتب المحاسب العام في وزارة المالية بالتزامه بمنع المقاولين الذين اكتشف في ورش ومواقع العمل على الأقل عيبين جديين في مجال السلامة والأمن والأمان، من المشاركة في مناقصات وعطاءات البناء الحكومية لمدة عام.

وعزا مكتب المحاسب العام ذلك إلى كثرة المقاولين الذين يستوفون معايير وشروط تعليق عملهم، وكذلك إلى الضغط الشديد الذي مورس على الحكومة من قبل المقاولين.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 46 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

كما أصيب نحو 180 عاملا بينهم 30 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة المالية تدرس حاليا ما إذا كانت ستغير المعايير والشروط لتفادي العقوبات، بحيث تؤثر وتصل إلى عدد أقل من المقاولين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الهيئات الرئيسية التي تتشاور معها المالية بشأن التشديد بفرض العقوبات اتحاد "بوني هآرتس"، الذي يجمع المقاولين، يحاول هذا الاتحاد منع العقوبات التي من شأنها أن تتسبب للمقاولين بأضرار شديدة.

وتعهد مكتب المحاسب بفرض عقوبات على المقاولين بموجب اتفاق لتحسين السلامة في فرع البناء، وهو الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والهستدروت بالعام الماضي.

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وفي شباط/ فبراير الماضي، دخلت المعايير الجديدة لوزارة المالية حيز التنفيذ، وهي تحدد المقاولين الذين يمكنهم تنفيذ أعمال البناء لمناقصات ومشاريع للحكومة، بناء على الانتهاكات وأوامر السلامة والأمن والأمان التي وقعوا عليها.

وتنص المعايير والشروط التي جدولت بالاتفاق على أنه خلال فترة تعليق عمل أي مقاول، لن يسمح للمقاول بأداء أعمال الإنشاءات الهندسية، ولكن سيكون قادرا على الحصول على موافقة جديدة في نهاية الفترة.

وأصبح من الواضح الآن أنه منذ بدء سريان اللوائح، لم يقم المحاسب العام بتعليق عمل أي شركة مقاولات مشاركة في المناقصات، وذلك على الرغم من أن العديد من المقاولين قد استوفوا معايير التعليق بسبب حوادث العمل في الورش التي يشرفون عليها، بحسب "هآرتس".

من جانبها وزارة المالية لم تنكر الأمر، قائلة: "تم تحديد معيار السلامة الموحد للمصادقة على قبول المقاول كمقاول معترف به بالتشاور بين الهيئات المهنية واستنادا إلى بيانات التنفيذ عن السنوات السابقة، والتي صدرت فيها حوالي 200 أمر إغلاق موقع وورشة بناء. وفرض أوامر السلامة بنسب عالية".

ونظرا لتعدد وارتفاع في عدد حوادث العمل في مواقع وورش البناء، زادت إدارة السلامة من فرض أوامر السلامة بنسب مضاعفة. لذلك، تقول الوزارة "تخضع المسألة لفحص شامل مع جميع الهيئات المهنية ذات واتحاد بوني هآرتس، قبل اتخاذ أي إجراء".

أي أن وزارة المالية تعترف فعليا بأنها لم تتخذ أي إجراء ولم تتصرف ضد المقاولين الذين تم اكتشاف عيوب وخلل بقضايا الأمن والأمان في ورش العمل التابعة لهم.

ويعود السبب الذي دفع الوزارة لعدم تطبيق القرار بخصوص فرض العقوبات على المقاولين، إلى الزيادة الكبيرة في عدد أوامر السلامة الصادرة عن إدارة السلامة في وزارة العمل إلى المقاولين، بحسب وزارة العمل.

ووفقا للبيانات الجديدة الصادرة، أمس الثلاثاء، عن وزارة العمل، في عام 2019، تم إصدار 1352 أمر أمان لإغلاق المواقع، مقارنة بـ 189 أمرا في عام 2018

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك قسم مهم قيد التأخير، وهو إنشاء فريق محترف لصياغة توصيات بشأن شبكات الحماية والصيانة للعمل المرتفع، إذ تقر وزارة العمل بأن الفريق قد تم تشكيله واجتمع عدة مرات، لكن توصيات لم تعلن بعد.