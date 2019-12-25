قائد معسكر الشعب في عدن ينفي مزاعم إيقاف مرتبات الحزام الأمني

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

نفى قائد معسكر الشعب لقوات الدعم والاسناد القائد محسن الوالي المزاعم التي تتحدث عن إيقاف التحالف العربي لمرتبات أفراد الحزام الأمني .. موكداً ان الترتيبات جارية لصرف رواتب رواتب قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني .



وقال "المزاعم التي تحدثت عن إيقاف قيادة التحالف في عدن صرف الرواتب ودعم دائرتي المالية والقوﻯ البشرية كذب وعاري عن الصحة" .. مشيرا إلا أنه ينطوي ضمن الشائعات المغرضة التي تريد عرقلة واجهاض اتفاق الرياض التاريخي .

وقال القائد " الوالي " في بيان صدر مساء اليوم ان المزاعم التى تحدثت عن رفض قيادة التحالف السعودية تسليم رواتب قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني والتي روجت لها جهات لاتريد خيرا لاتفاق الرياض على حد وصفه، كذب وافتراء.

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وقال "الوالي" ان الترتيبات تسير على قدم وساق من اجل استكمال ترتيبات سجلات الأفراد المنتميين لقوات الدعم والإسناد والحزام الأمني وفي حال انتهت اللجنة من الترتيبات سيتم صرف الرواتب بشكل منتظم.

وحذر الجهات الفاشلة التي تستخدم وسائل الإعلام ذريعة لضرب الثقة بتطبيق بنود اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، مؤكدا ان القيادة تتعامل بحكمة وثبات حتى نجاح تطبيق اتفاق الرياض على الأرض.

كما دعا "الوالي" كافة الجهات والأفراد والمسؤولين والعقلاء من أصحاب الأقلام عدم الاصغاء لأي حديث يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، منوها ان هناك جهات معروفة باتت تنشر الشائعات كوسيلة لاحداث بلبلة وعدم الثقة باتفاق الرياض، لانها وبطبيعة الحال ادركت ان اي السلام بات وشيكا وهو ما لا يتوافق مع مصالحها وتوجهاتها المدمرة للبلاد