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شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يبحث الوضع الحالي للثقافة والأدب في لحج والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس الزُبيدي، مساء الثلاثاء، مع نخبة من الكتاب والأُدباء والمثقفين في محافظة لحج، الوضع الحالي للثقافة والأدب في محافظة لحج .
وأطلع الزُبيدي، على الأنشطة والبرامج التي تُنفذ في محافظة لحج لإحياء الموروث الثقافي والأدبي الذي تميّزت به محافظة لحج، بعد محاولات العبث به وطمسه، ضمن الحملات المُمنهجة التي استهدفت كل مايتصل بالجنوب وهويته بعد احتلاله في العام 1994.
وتطرق اللقاء إلى الآليات والسُبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي يواجهها المثقفون والأدباء والمفكرون في المحافظة.
وشدد الزُبيدي على أهمية الدور التنويري الذي يلعبه الكتاب والمثقفون في توعية شرائح المجتمع المختلفة، وخاصة شريحة الشباب، بالقضايا الوطنية الهامة، وعدم تركهم فريسة للأفكار الهدامة.
وأكد القائد استعداد المجلس الانتقالي دعم الأنشطة والبرامج والعاليات الهادفة لتحسين وضع الثقافة والأدب في محافظة لحج، حتى تستعيد ألقها ووجهها المشرّف كرائدة في هذا المجال.
حضر اللقاء الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والمحامي رمزي الشعيبي، رئيس القيادة المحلية بمحافظة لحج.
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