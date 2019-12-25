شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحزام الأمني يمنع مضغ القات في الأماكن العامة والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 نفذت قوات كتيبتا ألأحتياط الثانية والثالثة بألاشتراك مع الشرطة النسائيه التابعة لقوات الدعم والأسناد عصر اليوم حملة أمنية واسعة ونقاط فجائية أستهدفت منطقة السكنية و كورنيش المحافظ بالعاصمة عدن.

وقامت الحملة الأمنية بوضع نقاط تفتيش مفاجئة في كورنيش المحافظ لأزالة عواكس السيارات غير المرخصة وإنهاء ظاهرة مضغ القات في الأماكن العامة والمتنزهات الخاصة للعائلات بالكورنيش. Advertisements كما قامت الشرطة النسائية التابعة للكتيبة الثالثة احتياط بدور أمني كبير بالتفتيش الروتيني والدقيق في النقاط الأمنية الفجائية للمركبات المارة التي تقل العائلات . واكدت قيادة كتائب الأحتياط على إستمرارية الحملات الأمنية والنقاط المفاجئة لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. وبحسب بيان صادر عن الحزام الأمني في إن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات وإزالة عواكس السيارات المعتمة في العاصمة عدن

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