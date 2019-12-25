المنافذ: ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة بحوزته أموال مزورة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته أكثر من سبعة ملايين دينار عراقي مزور.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط مسافر عراقي قادم من إيران، بحوزته أكثر 7 ملايين دينار عراقي مزور، بالتعاون مع شرطة الجمارك".
وأضافت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الشلامجة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وأضافت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الشلامجة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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