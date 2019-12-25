المنافذ: ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة بحوزته أموال مزورة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط مسافر عراقي قادم من إيران، بحوزته أكثر 7 ملايين دينار عراقي مزور، بالتعاون مع شرطة الجمارك".

وأضافت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الشلامجة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

