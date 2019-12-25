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تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.
وجاء في نص الوثيقة "الاخوة في تحالفف البناء.. أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الاكبر، ولكون الظروف غير مؤاتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، ارجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا".
وأفاد مصدر برلماني، في 17 كانون الاول الحالي، بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. قصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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