البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأربعاء، جدول أعمال الجلسة رقم 26 والتي من المقرر عقدها غداً الخميس، ويتضمن الجدول التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، بالإضافة إلى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد. وأدناه جدول الأعمال:

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