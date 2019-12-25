حملات في التحرير والوثبة والخلاني 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استمرار حملات التنظيف والغسل في الساحات التي تشهد تظاهرات. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حملات التنظيف والغسل في الساحات التي تشهد تظاهرات مستمرة، ولا سيما التحرير والوثبة والخلاني من قبل كوادرنا". Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.