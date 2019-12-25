بالصور.. تشييع الناشط ثائر الطيب في الديوانية

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شيع المئات من اهالي الديوانية، صباح اليوم الاربعاء، جثمان الشهيد ثائر الطيب الذي توفي امس اثر جراح اصيب بها نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف عجلته قبل ايام.
وقال مراسل الخليج 365، في الديوانية، إن المئات من اهالي المحافظة شارك في مرام تشييع جثمان الشهيد ثائر الطيب، مشيرا الى مشاركة وجهاء المدينة في اجواء من الحزن والغضب.
وكان متظاهروا ساحة التحرير في العاصمة بغداد، اقاموا ليل امس الثلاثاء، تشييعا رمزيا للجثمان في الساحة، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات، محملين القوات الامنية مسؤولية حمايتهم من تلك المجاميع الاجرامية والقتلة الارهابيين.
وتوفي الناشط ثائر الطيب، ليل امس الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض لها في الديوانية منتصف شهر كانون الاول الجاري، إثر استهداف سيارته بعبوة لاصقة، نقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية.
وكان متظاهروا ساحة التحرير في العاصمة بغداد، اقاموا ليل امس الثلاثاء، تشييعا رمزيا للجثمان في الساحة، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات، محملين القوات الامنية مسؤولية حمايتهم من تلك المجاميع الاجرامية والقتلة الارهابيين.
وتوفي الناشط ثائر الطيب، ليل امس الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض لها في الديوانية منتصف شهر كانون الاول الجاري، إثر استهداف سيارته بعبوة لاصقة، نقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية.
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