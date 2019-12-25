زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كندا

ولم ترد بعد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات.

ووفقا لـ"رويترز"، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترا غربي فانكوفر.



وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي، أنه لم يصدر تحذير في الوقت الحالي من حدوث أمواج مد.